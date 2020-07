Festival Tady Vary zaplnil kina

Jeho organizátoři přesto v pátek do Varů dorazili, aby Tady Vary rozjeli právě na západě Čech. Jiří Bartoška a Marek Eben v tamním Velkém sále hotelu Thermal natočili dopledne také jakousi zdravici pro diváky.

Umělecký ředitel festivalu Karel Och do nyní běžící filmové akce vybral, jak řekl Novinkám.cz, snímky, které osloví co nejvíc diváků: „Jeden z důvodů, proč jsme udělali Tady Vary, je, abychom zpracovali námi nakoukané filmy, které jsme vybírali od konce loňského roku. Ty, co jdou teď v kinech vystihují přesně žánrovou pestrost karlovarského festivalu, ovšem záměrně jsme z nich vynechali takzvané artové snímky.“