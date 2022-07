Český barman Vítězslav Cirok obdržel ve světové soutěži v míchání nealko drinků druhé místo

„Šel jsem sice do soutěže s tím, že vyhraju, ale po svém výkonu jsem cítil, že když to bude do pátého místa, tak budu rád,“ přiznal Novinkám barman a manažer baru v Grandhotelu Pupp Vitězslav Cirok, že druhé místo pro něj bylo příjemným překvapením.