Část doprovodného programu letos probíhá v novém KVIFF.TV Parku u Thermalu

KVIFF.TV Park se nachází přímo vedle hotelu Thermal a jeho podoba je budovou hotelu inspirována.

Prostor kromě doprovodného programu festivalu v podobě besed s tvůrci či diváckých soutěží slouží i jako odpočinková zóna. V minulých letech se v tomto prostoru nacházely různé stánky s občerstvením a hudbou.

„Je to poprvé, kdy jsme se za festival rozhodli vzít prostor pod sebe. Byla to taková náhoda, řekli jsme si, že když už budeme něco dělat, tak to musí adekvátně vypadat. Takže jsme oslovili architektonické studio Chybík+Kryštof, kteří přišli s nápadem na takovou poctu našemu městu Karlovy Vary a hotelu Thermal,“ řekl Novinkám výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha.

Nový KVIFF.TV Park u hotelu Thermal Foto: Novinky

Provoz KVIFF.TV Parku startuje každý den festivalu od 11 hodin, na různé doprovodné programy se návštěvníci mohou těšit denně od 12 hodin

„Chceme sem přitáhnout mnohem víc lidí během dne, prezentujeme tady filmy, které jsou na festivalu, a zároveň filmy, které budou dostupné na naší nové platformě KVIFF.TV,“ přiblížil Mucha s tím, že prostor by chtěli využít i pro další ročníky festivalu. „Věřím, že je to projekt na několik let, takže po prvním roce zjistíme, co funguje a co ne,“ dodal.

Festival přitom využil pomoci jednoho z oficiálních partnerů, „Když jsme řešili, jak to udělat, tak jsme se začali bavit se společnosti Campari, která se stala partnerem, a ta značka je velmi spojená s filmem,“ doplnil Mucha. Výrobce alkoholu, který má v prostoru KVIFF.TV Parku vlastní lounge, je totiž partnerem i zahraničních filmových festivalů v Cannes, Benátkách či švýcarském Locarnu.

Oficiálního otevření místa pro setkávání návštěvníků festivalu se ujal moderátor Libor Bouček.