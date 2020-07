Baťůžkáře letos ve Varech nahradily rodiny na výletech

„V pátek tu bylo asi osm set a v sobotu dokonce kolem tisícovky lidí. Škoda jen, že to muselo o půlnoci skončit, protože pak neměli lidi co pít,“ popsal situaci při prvních večerních koncertech stánkař u lázeňského hotelu Thermalu, který bývá každoročně srdcem MFF.

„Víkend byl dobrý, ale zvedá se to pomalu,“ svěřila se Právu jedna z prodejkyň tradičních karlovarských lázeňských pohárků ve Vřídelní kolonádě. „Kdyby byl festival, tak by to bylo lepší, ale co se dá dělat,“ hodnotil pouliční umělec převlečený za Charlie Chaplina, který pravidelně koncertuje na flašinet u mostu přes řeku Teplou ve Dvořákových Sadech.