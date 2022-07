55 karlovarských filmových let

První ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě se uskutečnil od 1. do 15. srpna 1946 v Mariánských Lázních jako nevelká nesoutěžní přehlídka. Až o dva roky později se přesunul do Karlových Varů a v témže roce se také poprvé udělovala Velká cena – Křišťálový glóbus.

Trvalo to až do roku 1994, a tak se i stalo, že ač od prvního ročníku uplynulo už 76 let, vstoupíme zítra do teprve 56. ročníku.