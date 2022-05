Ztraceni mezi národy. Pačinko – kniha i seriál o korejské rodině v Japonsku

Hansu se stává otcem Sundžina dítěte, ale rodičovské povinnosti kvůli své druhé rodině a byznysu nechává na mladé matce. Role živitele se místo něj ujímá budoucí pastor Isaak. A s ním se Sundža, stejně jako mnoho dalších Korejců před druhou světovou válkou, vydává do Japonska.

Jak v pozdější části románu s hořkostí shrnuje Sundžin syn: „V Soulu takovým, jako jsem já, nadávají do japonských parchantů a v Japonsku zůstanu prašivej Korejec, ať mám peněz, kolik chci, nebo jakýkoli školy.“

„Dějiny nás zklamaly, ale na tom nezáleží,“ zní příhodně první věta románu, která by zároveň mohla být jeho mottem.

Min Jin Lee na necelých pěti stech stránkách pokrývá téměř sto let historie, mnoho roků přeskakuje, ústřední postavy jsou často obměňovány, mizejí a vracejí se a kromě Sundži s žádnou nestrávíme tolik času, abychom si k ní mohli vytvořit pevnější pouto.

Děj po vzoru melodramat posunují vpřed velké životní událost i jako porod, smrt či útěk od rodiny, jejichž silným citovým nábojem jako by se autorka snažila kompenzovat absenci emocí plynoucích z možnosti hlubšího napojení na postavy.

Kniha je s ubíhajícími dekádami stále fragmentárnější, a zejména poslední třetina, mapující dění od šedesátých let dál, působí pro skicovitý popis prostředí, kontextu a charakterového vývoje jako pouhý nástřel textu určeného k pozdějšímu rozpracování.

Seriálová adaptace z produkce Applu touto uspěchaností netrpí i z toho důvodu, že první ze čtyř plánovaných řad pokrývá pouze některé dějové linie. Minisérie, jejíž showrunnerkou je Soo Hugh , sleduje od začátku střídavě Sundžino dětství i dospívání a kariérní vzestup jejího vnuka Solomona, snažícího se na konci osmdesátých let zapadnout mezi newyorské bankéře.

Obě časové linie běží v tandemu a přechody z jedné do druhé jsou motivovány zvukovými, vizuálními nebo motivickými paralelami. Kakofonické údery kuliček pačinka nenuceně přecházejí ve zvuk kapek dopadajících o sedmdesát let dříve na střechu jedné z budov. Záběry Sundžiny matky balící dceři věci na cestu střídá záběr starší Sundži skládající svůj majetek do kufru. Podobné překrývání a protínání časoprostorově vzdálených obrazů vytváří vrstevnatou, elegantní a přehlednou tapisérii vzpomínek.