Žáček učitelem. Nad albem písničkáře Slávka Janouška a básníka Jiřího Žáčka

Na básních Jiřího Žáčka by šlo vyučovat umění písňového textu – ostatně přesně to taky Janoušek ve svých textových dílnách dělá. „Už dávno před mnoha lety jsem jako gymnazista četl poezii Jiřího Žáčka a hned si ty básně s kytarou zpíval, protože na rozdíl od některých básníků, kteří s námi po ta desetiletí šli, přesně věděl, co je rytmus, a naprosto neomylně a precizně trefoval řádek po řádku. To se zpívalo samo,“ vzpomíná dnes Janoušek. „I později jako učitel jsem žáky na vlastnosti Žáčkovy poezie v hodinách upozorňoval.“