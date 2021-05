Vychází nový Salon: Výtvarník František Skála (nejen) o politickém umění

● Recenzi Zdeňka Staszka na dokumentární sérii Raoula Pecka Exterminate All the Brutes (Stručné dějiny vyhlazování); proč máme sklon přehlížet, že podmínkou vzniku dominance západní civilizace byla genocida, a proč je potřeba změnit dějinný narativ, ačkoli to bude bolet?