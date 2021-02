Vychází nový Salon: O zvukovém znečištění i chorobné netrpělivosti Čechů v době korony

● Rozhovor s Annou Kvíčalovou , která se zabývá dějinami zvuku a zvukovým znečištěním ; překračují lidmi a jejich světem produkované zvuky přijatelnou mez, jak to ovlivňuje přírodu kolem nás, co s tím udělal koronavirus a proč je důležité učit se vědomě naslouchat zvukům svého okolí?

● Text Jana Lukavce nad knihou Dany Thomasové Vláda módy; proč do světa chrlíme stále nové věci a co to s námi dělá, co je to trvale udržitelná móda a budeme si do budoucna (nejen) oblečení hlavně půjčovat?