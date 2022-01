Vychází nový Salon: Jak se „zvrtla“ transformace zemí východního bloku?

● Recenzní esej politoložky Kateřiny Smejkalové o knize antropoložky Kristen Ghodsee a politologa Mitchella A. Orensteina Taking Stock of Shock. Social Consequences of the 1989 Revolutions; proč a jak se „zvrtla“ transformace zemí východního bloku po pádu Sovětského svazu a čím nás tato dějinná etapa může poučit tváří v tvář současným krizím?