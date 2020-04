Výběr Salonu (sportovní dokumenty): Dycky Sunderland a F1: Touha po vítězství

Nikdy bych nevěřil, jak mi bude chybět fotbal. Z obrovské nabídky špičkové kvality jsme kvůli koronaviru ze dne na den skončili u sledování výsledků nejvyšší soutěže v Bělorusku. Aspoň částečně lze tento šok kompenzovat druhou řadou dokumentárního seriálu Dycky Sunderland na internetové televizi Netflix. První řadu dali dohromady filmaři a zároveň příznivci klubu ze severovýchodu Anglie s očekáváním, že tím oslaví návrat A-týmu, jenž zrovna spadl do druhé ligy, zpátky mezi elitu. Jenže v sezoně se pokazilo, co mohlo, a byl z toho nakonec depresivní portrét sestupu ještě o úroveň níž. Seriál se tak stal zvlášť oblíbený u fandů konkurenčního Newcastlu. Ve druhé sérii a třetí lize, s novým majitelem i vedením, ale pořád se stejně oddanými fanoušky, kteří svůj tým vzývají pod dozorem kněze v kostele, šéfa v nevábné práci i výčepního v hospodě, se Sunderland, klub z dělnického města na řece, kde se kdysi stavěly lodě, z města, které hlasovalo pro brexit, pokouší o zvrat nepříznivého osudu… Proč nikdy neslavíme my?

(Vybral Zbyněk Vlasák.)