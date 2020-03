Vize důležitější než jazyk. Japonec Hirokazu Koreeda natočil film ve Francii

Především proto, že jsem měl to štěstí potkat zahraniční herce a štáb, kteří se mnou chtěli pracovat. Tu jiskru ve mně zažehla francouzská herečka Juliette Binocheová. V roce 2011 přijela do Japonska, to už jsme se nějakou dobu znali, a navrhla, že bychom spolu měli něco natočit. Z onoho návrhu tento film vzešel, chtěl bych proto Juliette za její smělost vyjádřit vděčnost a úctu.