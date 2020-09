Sloupek Táni Zabloudilové: Blbost z Ameriky

Zvykla jsem si pokládat za rodinný selský rozum, že do McDonalda se nechodí, mamka se nechce v televizi dívat na „americké blbosti“ a babička odmítá kupovat „hnusné a nezdravé křupky“, tedy chipsy, a místo nich nás láduje kynutými buchtami a špekem. Jako dítěti mi to připadalo zábavné. A na nechození do McDonalda jsem v pubertě dokonce navázala a hlasitě o tom mluvila před spolužáky.

S přesvědčením, že všechna kultura pocházející z USA je pokleslá, moc barevná, plastová, nekvalitní a že skutečnou hodnotu má jen to, co je české, že jsme jedineční, šikovní a vystačíme si s málem, zatímco Američané jsou bohatí a hloupí, jsem se občas setkávala i později. Třeba v recenzích Mirky Spáčilové, pro niž byly dlouho americké blockbustery no-go zónou, ale z filmů od Svěráků (které hollywoodské postupy napodobovaly) se mohla zbláznit, jak jsou „poctivé“.

Podobný vzdor vůči americké popkultuře si v různých dobách zažila spousta světových zemí. Problém je, že narativ o hloupých Američanech u nás dodnes úplně nezmizel.

Část konzervativnějších Čechů se dnes s podobným despektem dívá na pokusy liberální Ameriky o společenskou změnu. Politická korektnost, hnutí Black Lives Matter nebo #MeToo mají za stupidní módní výmysly – vnímají je stejně jako moji rodiče v devadesátkách hamburgery a fantu.

Aktuálně se takto mluví o cancel culture. Sice u nás žádná podobná atmosféra, která by velela mazat urážlivý obsah ze streamovacích služeb nebo zbavovat lidi pracovních pozic kvůli rasistickým a šovinistickým výrokům, nepanuje, jako téma nás to však maximálně zajímá – co když nás to zaplaví jako fastfoodové restaurace po revoluci?

Zarytí kritici cancel culture se ale zároveň utěšují tím, že díky zkušenosti s cenzurou si s ní nezadáme. Naše minulost nás prý dělá imunními.

Cancel culture se sice s komunistickou cenzurou srovnávat nedá, česká média však většinou svým čtenářům a divákům nepomáhají vnímat věci v jejich komplexnosti a mnohdy i rozporuplnosti. Kulturní války novináře baví: rozkládat všechna témata jen na názory pro a proti je pro ně pohodlné. A tak se zdá, že je vše buď správně, nebo špatně.

Táňa Zabloudilová (1985) je kulturní publicistka. Foto: archív Táni Zabloudilové

Cancel culture není ani špatná, ani správná. Pokud jsme ale zvyklí na binární uvažování, můžou se nám jak odstranění filmu Jih proti Severu z nabídky streamovací služby HBO Max kvůli implicitnímu i explicitnímu rasismu, tak nepokoje po smrti George Floyda zdát stupidní a nelogické. To první přitom skončilo po dvou týdnech vrácením Jihu proti Severu do nabídky s doplněným odborným komentářem, to druhé je při alespoň základním zájmu o historii černošské menšiny v USA docela pochopitelné.