Sloupek Štefana Švece: Zdenářisti a pirátisti

Je zřejmé, že piráti nějakým záludným způsobem ovládají republiku a způsobují v ní veškerý šlendrián navzdory vládě, která za nic nemůže. To je ale jenom začátek. Mnohem horší věci by se staly, kdyby Bartošovy fetky vyhrály volby a zavedly tu komunismus pod správou USA. Naštěstí jsem o tom podrobně informovaný, denně mi chodí mejly plné velkých písmen a obrázků s šílenými citáty pirátských lídrů. Poslední dobou už v podstatě jiné mejly nechodí.

Díky tomu vím, že Olga Richterová chce do bytů větších než osmdesát metrů povinně nasazovat muslimy. Zároveň začnou všichni majitelé nemovitostí platit takové daně, že z nich budou žebráci a skončí na ulici. Jejich byty a domy naopak zdarma obsadí bezdomovci v komunistickém projektu Housing First. Půjde o škatulata, hejbejte se – z bytů ven a naopak. Pokud dobře počítám, v našem bytě velkém dvaaosmdesát metrů vyjde osmdesát metrů na bezdomovce a dva metry na přidruženého muslima. Doufám, že si budou rozumět.

Aby Bartoše při prodeji heráku nikdo nechytil, plánuje vzít všem důchodcům řidičáky. Pěšky už ho ve svém věku nedoběhnou. Zároveň jim chce snížit důchody o padesát procent a ušetřené peníze dát migrantům. Taky se bude smět do důchodců beztrestně kopat. Proč? Protože program šikanování důchodců je přesně to, co přitáhne mladé voliče. Lidé pod čtyřicet netouží po ničem jiném, než aby si mohli kopnout do svých babiček, to ví každý. Klidně tomu obětují i svou budoucnost a Evropu.