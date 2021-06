Sloupek Štefana Švece: Vzali jsme jim život

Mám mezi příbuznými dost vlídných, moudrých a zkušených lidí nad šedesát, se kterými si rozumíme ve všem kromě politiky. Nejde o to, že bychom se o ni přeli. Vůbec nemáme společné východisko. Všechna znaménka jsou obráceně: Putin je mírumilovný, zastává se chudých a vede Rusko k prosperitě. Západ se rozpadá a lidé v něm trpí. Babiš je proti mocným a proti všemu šlendriánu, který u nás teď vládne. Piráti plánují brát lidem byty a dědečkům řidičáky. Milion chvilek jsou fašisté, Okamura proti fašismu bojuje.

Slyšel jsem už mnoho vysvětlení, proč se tahle generační Macocha prohlubuje. Senioři prý ztrácejí paměť a vzpomínají na socialismus v dobrém, protože byli mladí. Navíc je nikdo neučil kritickému myšlení, takže nalítnou na každou lež, kterou jim někdo pošle řetězovým mailem.

Promiňte – znám své příbuzné a vím, že tahle vysvětlení jsou mimo.

Zkusím nabídnout jiný klíč. Co když senioři odmítají náš svět, protože my jsme odmítli ten jejich? Ve společnosti s normálním historickým vývojem by mohli být pyšní na to, co v mládí dokázali. V téhle nemůžou. Přijali jsme za skutečnost, že před rokem 1989 tu byl Mordor, v němž nemohlo vzniknout vůbec nic dobrého.

Je to logické zhoupnutí kyvadla dějin – z bílé se muselo přejít do černé, až po desítkách let můžeme začít vnímat různé stupně šedi. Nová generace historiků, sociologů či estetiků začíná minulost popisovat plastičtěji, objevuje český brutalismus v architektuře či některá pozitiva socialistického rovnostářství. Nemusí přitom nijak popírat zločiny, které se od roku 1948 děly. I přesto za to dostává po čumáku od strážců památky nekonečné hrůzovlády.

Štefan Švec (1978) je publicista a kritik. Foto: Milan Malíček, Právo

Pro dnešní seniory je ale stejně pozdě. Léta pozorují despekt, se kterým na ně mládež kouká. Nedokázali přece nic jiného než zničit tuhle zemi komunismem. Logickou obranou je protiútok. Každá zpráva, která potvrdí, že současnost je horší než minulost, padne na úrodnou půdu. I my bez ověření přijímáme informace, které stvrzují naše předsudky – proč by to měli mít naši starší jinak?

Zeman, Babiš, ruská propaganda, ti všichni dokázali odhalit a využít hlubokou potřebu starších lidí vyběhnout se současností. Je naše ostuda, že jsme svým vlastní m rodičům a prarodičům porozuměli hůř než pár politických šíbrů.