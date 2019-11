Sloupek Štefana Švece: Poslední pitva vzplála

Zkuste říct písní, že školství potřebuje kromě smysluplného dofinancování taky vizi a aspoň inspiraci Finskem. Nebo že podpora částečných úvazků pomůže udržet v ekonomice a odborné kondici lidi, kteří z ní kvůli dětem vypadávají na mnohem déle než na dobu rodičovské. Buď to zazpíváte takhle a nedoposlouchá vás ani masochista, nebo to nějak zjednodušíte a stvoříte paskvil.

Normální politický názor poznáte podle toho, že k němu nejde napsat píseň. Bohužel to pořád někdo zkouší. Třeba rapper jménem Galen, člověk s dvěma stovkami odběratelů na YouTube, se rozhodl podpořit Milion chvilek pro demokracii songem Pýcha předchází pád.

Nevím, kdo přemluvil Báru Basikovou, aby v tom zpívala. Nemám tušení, kdo do klipu nahnal herce s antibabišovskými cedulemi (herci jsou vůbec zárukou politického úspěchu, to je poslední roky ložené). Galenovi se každopádně povedlo stvořit věc, která i mezi youtubovým publikem nasbírala třikrát víc dislajků než lajků. Při textových perlách typu Už žádný kompromisy, natož abolici, říkám ne právní demolici! / Chcem, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi není divu. A to je ta lepší část songu.