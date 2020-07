Sloupek Štefana Švece: Kulturní války

Viděl jsem šik pokrokových facebookových mužů, kteří kudy chodili, tudy vzletně deklamovali, že by ženy měly být víc slyšet – zvlášť v tom, co se jich bytostně týká. Když pak jedna žena (J. K. Rowlingová) promluvila o ženství, tentýž šik feministů o ní důrazně vyhlásil, že na to nemá právo a měla by mlčet.

Viděl jsem odpůrce netolerantního komunismu plivat na filozofickou fakultu, protože se odvážila nevyvěsit jejich prapor, ale prapor trochu jiný. A odpůrce tupého komunismu nadávat na Apolenu Rychlíkovou podle titulku rozhovoru, který si vůbec nepřečetli.

Viděl jsem české postkolonialisty, pukající vlastní ctností, tvrdit, že mluvit o barvě pleti je automaticky rasismus. A k tomu připnout hashtag #blacklivesmatter. Viděl jsem tlupičky nácků a polonácků hrdě sdílet heslo All Lives Matter, jako by měli pocit, že tím popírají Black Lives Matter, protože pravděpodobně neumějí číst. A viděl jsem obránce dobra, kterým zní heslo Na všech životech záleží rasisticky.

Viděl jsem lidi, kteří při upozornění na nespravedlnost okamžitě odpovídají „Jsem zvědavý, jestli se ozvete i proti té opačné nespravedlnosti“ a za pět minut někde jinde někoho obviní z whataboutismu.

Viděl jsem brněnské kriminálníky s transparentem podporujícím americké cajty, kteří by je při první příležitosti poslali stavět silnice do privátních trestnic.

Štefan Švec (1978) je publicista a kritik. Foto: Milan Malíček, Právo

Viděl jsem mladíčky, co se zrovna vrátili ze tří měsíců na Erasmu v Grimsby, jak básní o „západním civilizovaném kontextu“ a tváří se, jako by právě vymysleli angličtinu. Vysvětlovali jiným lidem, kteří mají se Západem denní vazby už dvacet let, že jsou čeští strejci, s nimiž se nedá mluvit na úrovni doby.