Sloupek Štefana Švece: Babylonský algoritmus

Když jsem byl malý roztomilý češtinář, hádal jsem se s kamarády na fildě, že stroje nikdy nebudou dobře překládat. Jazyk je živý a stroje ne. Mašina nikdy nemůže nahradit lidskou bytost. Člověk, to zní hrdě.

Co všechno ale zvládnou dál? Ukládat děti před spaním? Vést psychoanalytickou terapii? Psát – nedejbože! – sloupky stejně povedené jako já?

A co když ano?

Triumfální dráha umělé inteligence testuje, co je člověk. Postupně díky ní zjistíme, co všechno je v nás strojové, formalizovatelné a programovatelné. Možná toho bude víc, než bychom řekli.

I my jsme možná jen stroje, říká matematický lingvista Ondřej Bojar SALON

Co když však nic takového nenajdeme? Co když kvantový mozek zjistí, že chyby jsou jen součástí vyššího řádu? Že je zvládne nasimulovat výkonnější procesor? Otázka, před kterou dnes kybernetika stojí, zní: Dá se z veškerého vědění lidstva a jeho destilovaných postupových algoritmů stvořit jeden kompletní člověk? Dosáhneme bodu, kterému říkáme singularita, a bude pak sebetvořivá inteligence směřovat k něčemu nadlidskému? Bude psát romány, které by Milan Kundera dohromady nedal?