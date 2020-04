Sloupek Saši Uhlové: V novém světě

Není to tak dlouho, co jsem se chodila uklidňovat na stránky svého kalendáře, kde jsem listovala půl roku dopředu, abych našla týden, kdy ještě nemám nic domluveného, žádný deadline, žádnou debatu. Teď jsem po letech v situaci, kdy bych se teoreticky mohla uklidňovat pohledem do kalendáře už na příští týden. Skoro nic tam není, kromě toho, že musím občas něco napsat. A taky se doma učit s dětmi, hodně vařit, trochu šít, chodit nakupovat rodičům… Jenže dnes jde o výraz něčeho děsivého, co většina z nás ještě před pár týdny považovala za sci-fi. Svět se změnil.