Sloupek Saši Uhlové: Úkol pro příští karanténu

Chvíli jsem přemýšlela, co má na mysli, až mi to došlo a moje mysl se zatoulala k těm týdnům, během nichž nebyly žádné schůzky, nikam se nemuselo chodit, děti nemusely do školy a život se pozoruhodně zpomalil.

Srovnám-li, jak hektický je můj život obvykle, byla karanténa opravdu svým způsobem dovolená, jakou jsem roky nezažila. A to do té míry, že jsem po dlouhé době okusila, jaké to je, když nemůžu usnout. Jindy totiž usínám, ještě než položím hlavu na polštář. Můj život je tak rychlý, tak strašně vyčerpávající a tak plný prožitků, které jeden střídají druhý, že večer ani nevím, jestli se vůbec chci ráno probudit, zato dobře vím, že chci už jen spát.

Když karanténa skončila, začaly se věci vracet do normálu jen pomalu. Během těch několika týdnů po ní se mi dokonce párkrát stalo, že u mě někdo zazvonil, aniž by se předem ohlásil: šel jen tak kolem a zkusil to. Nesmírně mě to potěšilo, protože mě to vrátilo do dětství, kdy byly podobné návštěvy běžné. Mobilní telefony nebyly a lidé u nás zkoušeli zazvonit, jestli náhodou nejsme doma. A my většinou doma byli.