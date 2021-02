Sloupek Saši Uhlové: Obrodný proces

„Řekl jsem, není to dobře, že je chcete vyloučit, řekl jsem proč. Ovšem moc jsem nepořídil, a tak vyloučeni byli,“ odpověděl Smrkovský a potom dodal: „Soudruhu, víš, co jsem chtěl říct, víš, že i já jsem tu ruku zvednul, když se vylučovalo? Ale současně taky říkám, že jsem se sám před sebou styděl.“

Teď mě mrzí ještě víc, že jsem se na Vachkovy snímky nezačala dívat dřív, protože tuším, že se v nich skrývá mnoho dalších momentů prozření. Ale už nyní jsem mu vděčná za to, že jsem pochopila, co byla největší chyba, jakou jsme udělali po roce 1989.

Představte si, jaké by to bylo, kdyby místo vymlouvání, lží a vytáček začali mluvit například signatáři Anticharty o tom, jak se cítili, když ji podepsali. Jak by jejich přiznání a zpověď pomohly dalším lidem vyrovnat se i s jejich vlastními selháními. Kdybychom dokázali mluvit o svých slabostech, byli bychom silnější. Tím, že jsme se nedokázali vyrovnat se svou minulostí, přelila se pokřivenost doby normalizační i do porevolučních let. Ten nejhorší omyl, jakého jsme se dopustili, byla absence jakékoli sebereflexe. Proto proces po roce 1989 nemohl být obrodný. Přitom jsme se mohli inspirovat jen o pár desetiletí nazpět.