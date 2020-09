Sloupek Rostislava Šváchy: Co bude s lounskou galerií?

Bude proto záležet na tom, kdo a jak teď galerii povede, aby se Přikrylovo dílo nezničilo. Je to dílo minimalistické, zranitelné každým neuváženým zásahem; už jen necitlivé vymalování by mu vzalo emotivitu.

Nebylo by proto lepší, kdyby teď ministerstvo kultury vyslyšelo volání petic na obranu dosavadní ředitelky a převzalo galerii do své správy? Po zakoupení zámečku Petrkov, kde žil a tvořil Bohuslav Reynek, by to byl další pozitivní počin rezortu v tomto roce.