Sloupek Markéty Pilátové: Pokorný Borges

Ta Márquezova se jmenuje Žít, abych mohl vyprávět (česky 2003) a je to tlustá bichle, při jejíž četbě se nedokážete ubránit pocitu, že Márquez byl nejen velký spisovatel, ale taky velký narcis. K českým čtenářům se teď však dostává i Borgesova Autobiografie (přeložila Mariana Machová, Triáda 2020), která je naopak tenounká a pozoruhodným způsobem kontrastuje s nabubřelou oslavou Márquezova ega. Borges rozhodně nežil jen proto, aby o tom pak mohl někomu sáhodlouze vyprávět.

Borgesovi předkové pocházeli z Británie a on sám se cítil být mnohem více příslušníkem anglosaského kulturního okruhu než toho hispánského. K rodnému Buenos Aires začal tíhnout až po cestách po Evropě a pobytu ve Švýcarsku. První knihy četl anglicky. Když si později přečetl Dona Quijota ve španělštině, připadalo mu to jako špatný překlad.

V Borgesově Autobiografii lze nalézt spoustu ironického odstupu: nejen od vlastního psaní, ale zejména od všech ambicí. Je možné, že ho jako člověka kromě literatury formoval rovněž vlastní zrakový hendikep, s nímž musel počítat od mládí, protože postupným oslepnutím si prošel i jeho otec. „Mluvím o úžasné ironii Boha, který mi zároveň daroval 800 tisíc knih a temnotu,“ napsal Borges o roce 1955, kdy ho právě oslepnuvšího jmenovali do čela Národní knihovny v Buenos Aires.

A když bez dechu dočtete poslední strany té tenounké knížky, máte pocit, že byste chtěli dosáhnout autorovy vyrovnanosti a pokory, že byste jako on chtěli nemít nepřátele a žít v míru sami se sebou. A zároveň se vám uleví. Protože pokud se i někdo jako Borges považoval za nepříliš důležitého a myslel si, že ho přežije ne některá jeho kniha, ale s nějakým obrovským štěstím maximálně pár stránek, sejme to z vás velkou tíhu, tíhu ustavičně nenasytného, nestydatého ega. Tenhle slepý muž to své dokázal porazit.