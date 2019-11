Sloupek Apoleny Rychlíkové: O populismu

Možnost dopravit se do různých míst po republice za přiměřenou cenu přitom neznamená jen zpřístupnit cestování i těm, kteří na něj dosud neměli peníze, ale taky upřednostnit ekologický způsob dopravy před neekologickým – a to dnes není málo. Sama si umím představit, že jsou vlaky levné pro všechny, a ty způsoby dopravy, které více zatěžují životní prostředí, naopak výrazně podraží.

Na tom, jak České dráhy fungují a plánují fungovat, by se dalo leccos kritizovat. Ale zlobit se, že je jízdné levné, není namístě. Ze státní kasy platíme kdejakou zbytečnost, rozpočet bohužel nikdy není otázkou širokého konsenzu, a pokud se dotují věci, které mají dalekosáhlý smysl, je to správně.

Proč to někteří odmítají vidět? Protože jsme ve víru přemrštěného individualismu přestali vnímat vše veřejné nebo sdílené jako důležité. A přestali jsme o to pečovat. Pořád jen přepočítáváme, kdo na koho doplácí, a kategoricky odmítáme pomoc širokým vrstvám obyvatel coby „nebezpečný populismus“. Veřejný sektor mezitím dál oslabuje. Je to i naše chápání jeho role, co musí projít radikální proměnou. Právě kvůli výzvám, které před námi stojí, budeme muset mnohem více řešit negativní dopady privatizace zisků na naši společnost i skutečnost, že tu máme tak masivní nerovnosti: ekonomické, strukturální, regionální i kulturní.