Putin a toxická maskulinita. Rozhovor s politoložkou Mílou O’Sullivan

Mezinárodní i domácí reakce v drtivé většině podtrhují tradiční obraz války, kdy muži velí, vyjednávají a válčí – a pasivní ženy v „bezpečí“ plní svou pečovatelskou roli. To ale neodpovídá realitě a brání nám to pochopit, jak moc je válka genderovaná. V důsledku se pak přehlížejí ženské hlasy a ženám se upírá účast ve vyjednávání a rozhodování.

Velmi často zaznívá to, že mír bude, až Ukrajina zvítězí. Jde jim o jejich životy, svobodu, existenci, o to, aby Ukrajina nezmizela z mapy. Tento narativ byl přítomný už během osmiletého konfliktu na východě země. Velmi vypovídající jsou potom reakce ukrajinských feministek, které oponují mírovým výzvám feministek západních, a naopak vyzývají k vojenskému odporu jako jediné možnosti, jak se postavit ruské agresi. Což vysvětluje i to obrovské odhodlání.