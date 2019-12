Příběhy ostré jako brusle. Karel Veselý nad grafickým románem Essex County

Sirotek Lester má bujnou fantazií, miluje komiksy a chtěl by se stát malířem, ale žije v kanadském zapadákově na farmě svého strýce, s nímž složitě vychází. Bratři Lou a Vince LeBoeufové spolu v padesátých letech hráli v hokejovém týmu druhé ligy, ale navěky je rozdělila jedna nešťastná noc. Ošetřovatelka Anne se na venkově stará o přestárlé lidi a pozoruje jejich poslední dny. To jsou hlavní hrdinové tří povídek, které tvoří grafický román Essex County pojmenovaný podle převážně rurálního ontarijského okrsku. Život je tady i dnes stejně jednoduchý a současně drsný, jako byl před padesáti nebo sto padesáti lety, a je určovaný rytmy přírody i rytmy lidskými – koloběh života a smrti je neúprosný, všechno mezi tím je dílem náhody a špatných či dobrých rozhodnutí. Naštěstí se u toho aspoň dá dívat na hokej.

Jejich hrdinové jsou neústupní paličáci, kteří před světem musí něco skrývat. Ať už je to citlivé nitro, nebo tajnosti, které se zdají být dávnou minulostí, ale stejně ovlivňují jejich současný život. „Jsou věci, které se v nás zakoření hlouběji než vzpomínky. Věci, které nejde zkrátka zapomenout,“ povzdychne si v druhé povídce Přízraky bývalý hokejista Lou, který se v Torontu propadá do čím dál větší izolace způsobené neléčenými problémy se sluchem. Stejnou měrou je ale za tím i neschopnost vyrovnat se s vlastním prohřeškem – kdysi se vyspal s přítelkyní svého bratra, což ho následně oddělilo od jeho rodiny, která zůstala žít na vesnici. O několik desítek kilometrů dál malý Lester poprvé v životě potká někoho, kdo by mohl být jeho přítelem, ale záhadný muž rybařící u řeky, který se zajímá o jeho komiksy, mu patří do života víc, než tuší.