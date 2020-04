Povídky do karantény. Kateřina Rudčenková: Klářiny vyhlídky

Klára se právě nachází na kapotě auta, které řídí její matka. Na kapotě auta v jízdě je těžké se udržet, neboť zde není žádných úchytů. A tak když matka na místě řidiče vlítne s vozem prudkou rychlostí do zatáčky – jedou totiž právě po úzké silnici po úbočí vysoké hory – vylítne K. setrvačností pohybu z hladké kapoty a řítí se dolů z útesu do hlubokého údolí pod sebou k jisté smrti.

Poté, co se odstěhovala z matčina bytu do vlastního, se jí už takový sen nikdy znovu nezdál a vztahy s matkou se urovnaly.

Fotila. Hlásila se na sochařství, a dostala se dokonce do druhého kola, ale v něm už neprošla. Začala se učit japonsky, ale nevydržela. Snila o cestě do Tokia. Snila, že zdolá horu Fudži.

Snila, že bude mít rodinu s mužem pevných zásad (takovým, jako byli Japonci z filmů z šedesátých let – nedávali najevo své city, ty ale byly silné a trvalé). Že se bude vdávat na Letenském zámečku, tam, kde si hrála na písku jako malá pod kaštany, ale daleko víc chtěla něco dokázat, zapsat se do dějin umění tučným písmem, chtěla být skladatelkou, a dokonce dva roky studovala na konzervatoři skladbu, v osmnácti si vlastně přála – při poslechu Ravelova Klavírního koncertu pro levou ruku – jen jedno: být Ravel a být už dávno mrtvá.

Jenže když Klára spatří to, co zde vydávají za kabiny k přepravě lidí, couvne a hned ví, že ona se tímto k vrcholu nedostane.

Jsou to obyčejné klece, žluté kovové koše, do nichž se vejdou přesně dva lidé, kteří musí ještě ke všemu při jízdě stát. Podesta je sice z plného plátu oceli, ale je přichycena jen železnými tyčemi, skrze které je příliš dobře vidět zem hluboko pod sebou.

Klára vidí, jak jeden ze žlutých železných košů unáší její matku pryč vzhůru podél zdvihající se hory a v tu chvíli to vypadá poněkud definitivně, jako by se už nikdy neměla vrátit.

Není to poprvé, co jí její strach znemožnil vidět velikost a krásu.

Do posledního trajektu jim zbývá už jen pár hodin, trvá to strašně dlouho, co je matka pryč. Klára trčí uprostřed nádherného ostrova a nemá z toho nic. Kouká na beton a asfalt parkoviště.

Snahou vyhnout se jakémukoli ohrožení a nejistotě si nakonec vymezila úzký prostor, v němž se bezpečně pohybuje. Nikdy nevstoupila do manželství a nezaložila rodinu jednak proto, že za nic nechtěla přijít o svou svobodu, ale taky ze strachu, že by reprodukovala rozpadlou rodinnou jednotku i způsob rodinných manipulací, v němž vyrostla.

Naštěstí mi má práce jazykové korektorky a webové editorky umožňuje pracovat z domova, takže dál pracuji, samozřejmě mnohem víc vařím a jím, což se snažím kompenzovat tím, že víc cvičím jógu díky množství streamovaných lekcí. Mám víc času věnovat se meditaci a dechovým cvičením pránájámy. Kromě toho, že nevídám kamarády a nehrajeme divadlo, se toho na mém celkem introvertním životě moc nezměnilo. Jen už mě moc nebaví obcházet přírodu a místa pouze v dosahu bydliště, teskním po jezerech a horách a neznámých končinách... A těším se, až to všechno skončí a zase začneme chodit do divadla!

V období, kdy ještě Klára měla své ambice a chtěla být slavná, se jí podařilo dostat s výstavou svých fotek až do New Yorku.

Bylo to krátce poté, co ji bez varování opustil přítel, dosud jediný, s nímž žila v jednom bytě.

Jednoho dne si vyrazila na Brooklynský most, který jí udělil drsnou lekci. Někde v první desetině se beton pod nohama nečekaně proměnil v prkna se širokými škvírami, skrz které bylo vidět řeku hluboko pod sebou. Hrůza! Udělalo se jí zle. Jenže co slibovala nádhera kolem, jaký výhled se jí naskytne, když půjde dál, zrovna když se pomalu stmívalo! Přece se nemohla vrátit.

Tak si poručila nedívat se pod sebe, hlavu vzhůru a jít. Občas riskovala, že suši ze žaludku půjde vzhůru vstříc světu. Řekla si, když tohle dokážeš překonat, zrovna tak úspěšný bude tvůj život. Ani v mužích už se víckrát nezklameš. Na mostě jako v životě: Nehledět dolů, nedovolit katastrofické představivosti, aby se rozpínala! Dalo to velkou práci, protože představivost byla snadno dosažitelná, stále připravená nabídnout nejhorší scénář pádu. Občas jako by se Klára už už propadala a letěla.

Dokázala to, most přešla a byla odměněna: Jak se Manhattan na protějším břehu propadal pomalu do tmy a začal se rozsvěcet, jak se obloha za ním zbarvila rudě, jak byl ten pohled na město esteticky rozřezán jako sítkem na vajíčka kovovými lany držícími most, jak kolem kroužil vrtulník a téměř přistával na řece vedle parníku a ve velké dáli z moře čněla socha Svobody a z odrazu západu slunce jí planul oheň na vzpažené pochodni!