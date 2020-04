Ondřej Škrabal: Absence katarze. Sametová revoluce a náš postdramatický svět

Pokud by Pithartův předpoklad platil beze zbytku, měl by dnešní člověk stejnou potřebu jako divák antického divadla: potřeboval by určitou společenskou událost prožít a dojít až k celospolečenské katarzi, to jest očištění od strachu, který v něm dřívější krize vyvolala. Touto optikou by se politický spor dodnes překrýval s antickým dramatem – šlo by o konflikt dvou (a právě jen dvou) hodnotových systémů, kde jsou oba svým vlastním způsobem správné. Svět ovšem této binární mřížce už delší dobu neodpovídá.