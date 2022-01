Neroztříšti se, Paolo! Jan Němec nad Sorrentinovým filmem Boží ruka

Dialog však přeruší něco naprosto nečekaného, co Felliniho resumé dokonale popře – v zaparkovaném autě se staženým okénkem sedí Diego Maradona. Nejlepšího hráče světa v polovině osmdesátých let skutečně koupil provinční fotbalový klub SSC Neapol, a Maradona je na jihu Itálie dodnes bohem. S Neapolí dvakrát vyhrál italský titul, byl to zázrak a současně vzpoura proti bohatým klubům ze severu. Když se zpráva o Maradonově příchodu do Neapole potvrdí, slaví to nejen bratři Marchino a Fabietto, ale i široká rodina a vlastně celá Neapol. A Fabietto dostane od otce k narozeninám sezonní permanentku, která mu později zachrání život.