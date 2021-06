„Nechoď v noci sama!” Sloupek Saši Uhlové

O to více jsou udivující hlasy, které se teď objevují v souvislosti s debatou okolo sexuálního násilí, že bychom měli dívky začít vychovávat tak, aby se vyhýbaly problematickým situacím, a neuvrhly tak svým chováním nebo oblékáním muže do pokušení. Žijí lidé, kteří s těmito radami přicházejí, na jiné planetě? Mají opravdu pocit, že se malé dívky nedozvědí, že svět je nebezpečné místo, kde mohou snadno přijít k úhoně?

Je to trochu, jako bychom v debatě o krádežích rezignovali na prevenci a trestání pachatelů a soustředili se výhradně na to lidem neustále připomínat, že se nemají nechat okrást. A kdyby to nefungovalo, ještě bychom přitvrdili a začali lidem říkat, ať radši moc nechodí ven, nebo ať nic nemají. Jistě, všichni víme, že nemáme nechávat věci bez dozoru, a také si většina lidí vyčítá nedostatek pozornosti, když je někdo okrade. Přesto nemáme problém vnímat pachatele jako toho, kdo za danou situaci nese odpovědnost, a nevyčítáme okradeným, že je to jejich chyba. A to se bavíme o mnohem méně závažném trestném činu s méně zničujícími dopady na psychiku obětí.