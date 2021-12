Národ bez hran. Sloupek Štefana Švece

Co kobercové bombardování kroužky a elipskami s Čechy a Moravany dělá, je těžké říct. Možná díky němu prostě zůstáváme déle dětmi. Možná jsme hobity Evropy, co by si nejraději stavěli kulaté domy s kulatými okny a co jsou pyšní na své kulaté postavičky, z nichž nikde nic nevyčnívá. Možná máme vyčnívání obecně za mnohem větší hřích než jiné národy, a překážky a hrany nepovažujeme za přirozenou součást osudu, ale za urážku bytí.