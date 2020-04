Když se seriály prodávaly na kila. Sloupek Markéty Pilátové o knize Maria Vargase Llosy

Nádherná a v naší koronavirové době opět aktuální je část, v níž se tahle sopka chrlící seriály trošku zblázní a začne namísto vztahových zápletek množit katastrofy. Potřebuje totiž trochu vyčistit stůl a pozabíjet pár postav. Ty se v autorově hlavě rebelantsky pletou a přeskakují ze seriálu do seriálu.

Podobný pocit mohou dnes mít i lidé v karanténě sledující od rána do večera Netflix. Tamní seriály – stejně jako ty od Pedra Camacha – člověk lehce zamění za jiné. Také stejní herci se často objevují hned v několika najednou. Až by člověk někdy na ten umělý svět s chutí poslal nějakou pořádnou katastrofu, aby vyčistil obrazovku a mohl začít pěkně znova.

Llosova kniha je ale především o tom, v čem vlastně spočívá umění psát. Je to řehole a naprostá oddanost svému poslání? Tohle kritérium však může naplňovat stejně dobře Vargásek smolící jednu povídku tři měsíce s vědomím, že ji nikdo nebude chtít vydat, jako Pedro Camacho se svým geniálním citem pro to, co si publikum žádá.