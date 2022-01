Když se Beatles rozcházeli. Klára Vlasáková o dokumentu Petera Jacksona

Proč je zrovna tohle vysvětlení konce kapely tak populární? Do značné míry za to může dokument Let It Be (1970), který zachycuje život v kapele během ledna 1969. Stejný materiál, ze kterého byl tehdy sestříhán, teď ale posloužil k novému trojdílnému dokumentu The Beatles: Get Back (2021), který má dohromady skoro osm hodin. Za dílem stojí velký beatlesovský fanoušek Peter Jackson, mimo jiné režisér Pána prstenů. Název Get Back odkazuje jednak k písni, kterou Beatles v dokumentu pilují, ale můžeme ho chápat i jako snahu „vrátit se zpátky“ k narativu, s nímž celá desetiletí nic nehnulo.

Trajektorie „blbé nálady“ u Beatles jsou v Get Back a Let It Be podobné, ale Jacksonova verze dodává, na co v původním dokumentu chyběla stopáž: kromě únavy, nevraživosti a obtížné komunikace vidíme i spoustu světlých chvil, vtipkování a smíchu. Nejvtipnější jsou přitom ty situace, které se dotýkají opravdových problémů liverpoolské čtyřky. „Je to na mě moc rychlé,“ komentuje McCartney nespokojeně jednu ze skladeb. „Tak odejdi z kapely,“ kontruje bez mrknutí oka Lennon. McCartney to vezme s humorem a předstírá, že ho poznámka ranila a pláče.

Otázka, jestli někdo odejde (a kdo to udělá jako první), je tu nicméně neustále přítomná. Get Back třeba ukazuje, jak se Harrison (jehož skladatelský přínos nebyl brán dost vážně) jednoho dne rozčílí a v kapele skutečně skončí. Navíc z kontextu vyplývá, že nejde o první sbohem. Ještě před Harrisonem hodil ručník do ringu – trochu překvapivě – Ringo Starr. Oba si to sice nakonec rozmysleli, ale Beatles to měli nahnuté. Z obou dokumentů je patrné, že si od sebe muzikanti potřebovali oddechnout, emancipovat se.

Proč se ale rozpadli definitivně? Vždyť Get Back ukazuje, že sice procházeli krizí, ale zároveň byli stále autorsky plodní, často jim to skvěle fungovalo, dovedli se společně bavit. Mohli se přece scházet jen jednou začas, mít vlastní projekty, zároveň však zcela nepotopit společnou loď.

Klára Vlasáková (1990) je spisovatelka a scenáristka. Foto: Ondřej Lipár

Autor podcastu The History of Literature Jacke Wilson přišel s pozoruhodnou interpretací. Podle něj uvěřili původnímu dokumentu Let It Be – tedy příběhu o kapele, která je v totální krizi a jejíž členové jsou ze sebe navzájem znechucení – především sami Beatles. To, co na plátně viděli, vzali za skutečný, objektivní obraz reality a vyvodili z něj, že nemá smysl ve společné tvorbě pokračovat.