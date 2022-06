Kde domov můj? Sloupek Štefana Švece

V obci, kde žijete, je pro vás domovem váš byt či dům. Jste-li v obci jiné, domovem se stává vaše město nebo ves – když při návratu vjíždíte do jejího katastru, cítíte to zřetelně. Na dovolené v Itálii se domovem stává celé Česko – objeví-li se v místních zprávách, zuřivě je sledujeme a voláme rodinu, aby se šla podívat. Při přechodu argentinských And je pro našince, předpokládám, vzdáleným domovem celá Evropa, a kapitán Kirk ze Star Treku pravděpodobně slzel dojetím, kdykoli vlétal do Mléčné dráhy.

Málo se to ví, ale fidlovačka, o které napsal Josef Kajetán Tyl svou slavnou hru, byla každoroční ševcovská slavnost v dnešních pražských Nuslích. Za Tyla ještě ležely za Prahou a nebyly zastavěné činžáky. Nad zeleným nuselským údolím nekryl nebe Nuselský most, ale voněly v něm stromy a zpívali ptáci. Voda, která hučí po lučinách v písni slepého houslisty Mareše, je Botič, bory šumí po skalinách od Folimanky ke svahům Pankráce a Vyšehradu. To mimo jiné znamená, že Nusle jsou tak trochu domovem pro každého z nás – pro všechny Čechy, Moravany a Slezany od Aše po Žítkovou. Kdo by to do té začouzené čtvrti řekl.