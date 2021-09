Kam zmizelo dítě? Petr Fischer nad dokumentem Každá minuta života

V celém konceptu kamevédy, vymyšleném Pavlem Zachou, který tímto způsobem pomohl svému stejnojmennému synovi do NHL, se odráží jakási marketingová nesvoboda, v níž lidé vystupují jako budoucí zboží na specifickém trhu práce pro vyvolené jedince.

Vyvolenost a správnost vlastní cesty, podprahově vykládané jako správná cesta ke štěstí, návod na dobrý život, jsou ideově vysvětleny i Miškovi, když se v jedné sekvenci ptá na osud bezdomovce, kterého spatřil z auta. Výklad matky – bezdomovec se neučil a nepracoval, nestaral se o sebe, jako to dělá Miško během svého tréninku, proto teď ten pán nemá kde spát a co jíst – je jak vystřižený z ideologie práce, která je vlastní jak socialistické, tak kapitalistické totalitě. S tím souvisí i objektivizace či zpředmětnění lidské existence, která se pak snadněji stává zbožím nebo předmětem manipulace.

Co ale z filmu září opravdu nejsilněji, je klaustrofobní aseptické prostředí, v němž má Miško hledat sám sebe podle správného rytmu kamevédy. Stává se funkcí rodičovského snu o úspěšném potomkovi a ze všeho nejvíce pak funkcí času, který zde vystupuje jako ta nejvzácnější měna, již je potřeba využít, aby přinesla zisk. „Každá minuta života“ musí být využita a naprogramována, k sebe-uskutečnění nelze promrhat v nudě a relativním nicnedělání ani vteřinu, všechno musí být zacílené, mířit k budoucí velké metě. Život chytá rytmus právě odtud: z vize budoucího výjimečného, slavného a úspěšného člověka – této vizi se podřizuje vše.

Od chvíle, kdy Friedrich Nietzsche „zabil“ Boha, aby ten mohl znovu vstát v mnoha jiných podobách, se nejvíce božských figur objevilo v lidské podobě. Francouzský filosof Jean-Paul Sartre tomu pomohl a zároveň bránil tím, že Bohem učinil každého z nás, když v odkazu na Heideggerovy ontologické úvahy a kierkegaardovské propadání úzkosti a propasti nesmyslu popsal existenci jako „sebe-projekt“. Bohem je tu vlastní já, vlastní subjektivita, na níž pracujeme celý život jako na možnosti, kterou se snažíme nějak naplňovat. A nic jiného než tento sebe-bůh by nám nemělo do této práce na sobě mluvit. To je také skutečná svoboda: uskutečňování sebe sama jako projektu.