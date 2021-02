Jan Géryk: Sraz nad šachovnicí! Seriál Dámský gambit a produktivní nostalgie

Obojí nostalgické vyznění podtrhuje, neboť dle Jamesona se nostalgický film „podílí na zastření své současnosti“ a „umožňuje divákovi vnímat vyprávění tak, jako by bylo zasazeno (…) mimo reálný historický čas“, tedy v případě Dámského gambitu do „věčných šedesátých let“.

Nutno dodat, že vizuálně vyšperkovaných „věčných šedesátých let“. Jestli seriál něčím diváka hned zaujme, jsou to „dobové“ kostýmy od návrhářky Gabriele Binderové. Vizuální ladění u obdobných historických dramat nostalgii dále podtrhuje, a zobrazovanou dobu tím idealizuje. Je totiž dobré mít na paměti, že na rozdíl od skutečné minulosti je minulost vyobrazená výsledkem profesionální práce návrhářky a jejího týmu. Od chvíle, kdy Beth odroste úboru ze sirotčince, se Binderová dle svých slov při jejím oblékání inspirovala i u hereček Jean Sebergové a Edie Sedgwickové. Bethin nekonvenční šachový konkurent Benny Watts by zase podle Binderové svým vzezřením jakožto Newyorčan zapadl do Továrny Andyho Warhola.