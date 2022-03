Evropa válkou probuzená. Esej Jiřího Přibáně

Válečné násilí proti sousední svrchované zemi má současně svou vnitrostátní formu, která je namířena proti vlastním občanům, takže ten, kdo by válku označil za válku, může být podle nově přijatého zákona v Rusku potrestán až patnáctiletým vězením. Z války je tak opět mír a z otroctví svoboda, zatímco v nevědomosti spočívá síla. Orwellova novořeč znovu ovládla Rusko, a to i přes protesty známých umělců a řadových občanů.

Imperiální národy jsou posedlé dobýváním území, které s pyšnou samozřejmostí považují za své domény. Národy, které na dobytých územích žijí, jsou brány buď za méněcenné, či neexistující. Dnešní velkoruský nacionalismus tak upírá Ukrajincům nejen právo na sebeurčení, ale i na samotnou existenci přesně v totalitním duchu vymýcení národů a jejich převýchovy do jednoho uniformního „sovětského lidu“.

Ve střední Evropě vnímáme tento osudový boj velmi silně, a to nejen proto, že případná porážka a okupace Ukrajiny nutně vyvolává otázku, která země je příští na řadě. V naší části kontinentu se rovněž nejvíc ukazuje evropské dědictví v podobě práva na společnou existenci v co nejširší národní a kulturní rozmanitosti. A také zde v moderní době musely jednotlivé národy hájit právo na vlastní existenci proti totalitním impériím, pro něž naopak rozmanitost a odlišnost vždy představovaly ideologické nebezpečí, jež mělo být vymýceno uniformitou neustále expandujícího a centrálně řízeného režimu.

Již pátý den od vypuknutí konfliktu proto prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan zahájil vyšetřování ve věci možného spáchání válečných zločinů, přestože Ukrajina zatím nepřistoupila k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. Ani předseda Ústavního soudu ČR a někdejší disident Pavel Rychetský si ve svých veřejných projevech nebral servítky: prohlásil Putina za válečného zločince, co musí skončit před soudem, a vyjádřil se v tom smyslu, že ruští oligarchové by se ho měli zbavit „všemi způsoby“.

Zemanova perverze hrdinství je ale jenom marginálie ve srovnání s perverzí boje proti nacismu, jakou předvedla ruská propaganda. Odůvodnění války denacifikací a demilitarizací Ukrajiny vstoupí do dějin válečné propagandy jako jeden z nejpitomějších ideologických manévrů, který se ruskému vedení vymstil, protože způsobil zásadní obrat v evropské, především německé zahraniční a obranné politice nejen od roku 1989, ale od konce druhé světové války.

Vzhledem k dějinám 20. století můžeme sjednocenému Německu stěží vyčítat, že se do poslední chvíle zdráhalo poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc. Představa, že německé zbraně budou opět zabíjet ruské vojáky, znamenala v německé kolektivní paměti tabu. To ovšem padlo ve chvíli, kdy Putin zahájil válku proti údajnému ukrajinskému nacismu způsobem, který jako by z oka vypadl Hitlerově napadení Polska v roce 1939.