Esej Petra Fischera: Koronavirus a naše naivita

Jinak než předsudečně totiž myslet ne umíme, potřebujeme nějakou pevninu, odkud vycházíme a kde stojíme, celý život marně bojujeme s tím, že nedokážeme vydržet v nejistotě otevřenosti. A je to právě metafora, co nám umožňuje alespoň na chvíli tuto otevřenost zažít a vidět jinak.

Objevují se i užitečné metafory, které nám umožňují porozumět tomu, co právě prožíváme, dávají klíč k poznání i jisté vodítko do budoucna. A protože jde o zdraví celých společností, celého světa, o záchranu života, který má sám o sobě, jak se zdá, smysl už jako čiré bytí, jde převážně o metafory zdravotnické, které zviditelňují to, co Michel Foucault popisoval už před čtyřiceti lety: nadvládu biomoci nad našimi životy, nad tělem i myslí, které se tvarují podle životního klíče hygieny a zdraví.