Esej Matěje Metelce: Podle amerických not. Zrození evropské integrace z ducha studené války

Bylo zřejmé, že pokud by Spojené státy stejně jako po první světové válce ustoupily do tradiční izolacionistické pozice, ze Sovětského svazu by se stal bezkonkurenční evropský hegemon. Odchod Američanů se však neopakoval. Nová stabilita se měla uskutečnit ve značně nestabilních podmínkách konfrontace dvou hlavních vítězů nad Německem. A právě tato konfrontace, která nebyla jen střetem velmocí, ale také střetem „systémů“, měla zásadní podíl na budování základních principů evropské integrace.

Arrighi tvrdí, že po druhé světové válce byl světový řád postaven na sovětsko-americkém kondominiu. Z mocenského hlediska to možná platí, z ideologické a politické perspektivy však šlo zároveň o kontinuální konflikt o budoucnost. Byť jeho žár postupně vyhasínal a na obou stranách se idealismus měnil v rutinní technologii moci, v době bezprostředně po konci války byl ještě rozpálený do běla a jeho bitevním polem byla Evropa.

V této souvislosti se to podstatné odehrálo už v roce 1944 na konferenci v Bretton Woods, kde došlo k ustavení systému regulace mezinárodních měnových vztahů a institucí, které ji měly zajišťovat. Ačkoli z počátku se do podoby poválečného ekonomického uspořádání světa snažili mluvit Britové, konkrétně John Maynard Keynes, USA jeho plány odmítly a přišly s vlastním tzv. Whiteovým plánem.

Přijetí Marshallova plánu znamenalo natolik výrazné posílení americké dominance v Evropě, že novinář Theodor H. White přirovnal americké „experty“ k římským centurionům v dobytém Řecku. Základem poválečné obnovy se stal kapitalismus pod americkou patronací. Snaha zavést v Evropě to, co funguje v Americe, včetně federalismu, byla jedním z předpokladů kontinentální integrace.

Norský historik Geir Lundestad v knize The United States and Western Europe Since 1945 (Spojené státy a západní Evropa od roku 1945) ukazuje, že bezprostředně po válce Washington podporoval evropskou integraci třemi hlavními způsoby: „První a nejočividnější byl, že výslovně tlačil Evropany směrem k integraci. Druhým, ještě důležitějším, bylo, že trval jak na rekonstrukci, tak na rovnoprávném postavení západních zón Německa v evropských záležitostech. Nic neilustruje zásadní roli Američanů v Evropě lépe než důraz na to, aby vznikající Západní Německo patřilo do širších evropských souvislostí. Jak mít Německo rovnocenné a kontrolované najednou? Evropská integrace byla očividným řešením. Třetím způsobem, jímž Spojené státy podporovaly evropskou integraci, byla jejich role ultimátního arbitra.“