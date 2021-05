Esej Jiřího Přibáně: V chaosu je řád. Rok s covidem

Ti, kdo tvrdili, že o tak mimořádné události se dá psát buď v okamžiku jejího vypuknutí, nebo až poté, co skončí, měli pravdu. V mezidobí totiž vše působí jen jako prozatímní komentář v rychle a nahodile se vyvíjející situaci, jejíž součástí je obdivuhodně rychlý vývoj vakcíny, ale také překvapivá svůdnost konspiračních představ o původu a zneužití samotného viru nebo ideologizace tohoto globálně výjimečného stavu.

Již přes rok tak síla přicházející z útrob přírody do přirozeného i politického světa lidí zásadním způsobem ovlivňuje naše očekávání politická a ekonomická, ale rovněž vědecká, zdravotnická, umělecká nebo pedagogická. Proti ní ovšem působí síla, která nám říká, co si máme o covidu myslet a jak na něj máme reagovat nejen my, ale i politici, ekonomové, vědci, umělci nebo učitelé.

Více než o stavu přírody proto uplynulý „rok s covidem“ vypovídá o stavu naší společnosti. Během pandemie se naše životy sice přesunuly mnohem více na síť, avšak i v této online realitě se setkáváme s dobře známými myšlenkovými stereotypy a tradičními kontrasty. Přičemž mezi ty nejvýraznější patří kontrast mezi politickou banalizací pandemie a její společenskou nahodilostí, nepředvídatelností a komplexitou.

Demokratický talent

Na jedné z mnoha videokonferencí, s nimiž se v lockdownu roztrhl pytel, věhlasný řečník a odborník na lékařské právo a zdravotní politiku poučoval účastníky z celého světa, jak je důležité, aby politiku řídili demokraté, protože ti jsou v boji s covidem nejúspěšnější.

Člověku bylo trapně při pomyšlení, že dotyčný profesor v americké sebezahleděnosti jaksi zapomněl, že na jaře letošního roku byly v očkování nejpokročilejší vlády populistických premiérů Netanjahua v Izraeli a Johnsona ve Spojeném království a v závěsu za nimi úspěšně očkovaly Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Maďarsko a Srbsko, zatímco vzorově demokratické Německo, Nizozemsko, Švédsko a s nimi nejvyšší představitelé Evropské unie zmateně klopýtali, a dokonce se snažili zakázat vývoz vakcíny poté, co uzavřeli s jejich výrobci nevýhodné smlouvy. Vietnam s nízkými čísly nákazy také není zrovna vzorovou liberální demokracií a čínský „úspěch“ spočívající v nejtvrdším uzavření desítek milionů obyvatel na několik měsíců je v demokratických společnostech též nepředstavitelný.

Samozřejmě že populisté svým špatným a chaotickým rozhodováním nebo přímo ignorováním pandemie dokázali napáchat obrovské škody a jsou odpovědní za ztracené životy občanů svých zemí. Česká republika s vládními zmatky, které vedly až k rozkladu elementární občanské důvěry a k neschopnosti využít kapacity i na evropské poměry nadprůměrně kvalitního zdravotnictví, je toho výmluvným příkladem. Ne všechny projevy a dopady covidu lze ale svést na Babiše, Bolsonara nebo Trumpa, protože politika sice může průběh pandemie podstatně zhoršit, ale nemůže mu zabránit, a už vůbec se nelze spoléhat, že hluboce přesvědčení demokraté jsou i nejlepší krizoví manažeři.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro v roušce Foto: Ueslei Marcelino, Reuters

Politická legitimita má dva zdroje: účinnost moci a hodnoty, na kterých tato moc stojí. Oba zdroje jsou na sobě nezávislé; i tyran může být populární, když jeho vláda vede k bohatství a prosperitě, zatímco demokraticky zvolené vlády mohou být v čase krizí krajně neoblíbené.

Když někdo přednáší o globální zdravotní politice na americké univerzitě, zbytek světa se mu může jevit jako obraz různých provincií, do něhož si promítá vlastní zkušenosti s Trumpovým prezidentstvím a Bidenovým nástupnictvím, které znamenalo v potírání covidu zásadní obrat k lepšímu. I toto je však jedna z forem imperiálního vidění světa, ve kterém se z partikulární zkušenosti v centru stává univerzálně sdílená pravda.

Podstatnější je však v takovém pohledu obecná představa, podle níž politika organizuje a řídí společnost, která je proto osudově závislá na schopnostech vůdců. Tento pochybný náhled vychází z osvícenských obrazů politiky jako mechanického stroje, který uvádí do pohybu síla organizující sociální totalitu a řídící se podle zákonů platících stejně univerzálně jako zákony přírodní.

Politika integruje společnost a předurčuje všechny formy společenského života. Z této představy se zrodil moderní stát, ale ani zdaleka ne moderní společnost. Na rozdíl od jednoty státní suverenity je pro společnost totiž charakteristická rostoucí diferenciace a složitost, která vylučuje, že by se v ní vše dalo jednoduše převést na ekonomický, politický, náboženský nebo jakýkoli jiný diktát.

Joe Biden v Oválné pracovně Foto: Tom Brenner, Reuters

V takovém světě nepanuje ideál stálosti a stability, ale naopak neustálého vývoje, který je nahodilý a nepředvídatelný do té míry, že první politickou dovedností se stává schopnost určit, co lze politicky rozhodnout a kde je naopak třeba řídit se vědomostmi a radami těch, kdo neprovozují politiku jako povolání. Přednost demokracií tedy nespočívá v účinnosti jejich rozhodování, ale ve schopnosti učit se v procesu hledání optimálních řešení a poučit se z chyb a omylů, které k takovému procesu patří.

Jestli mají demokracie v něčem výhodu před autoritářskými režimy, je to především jejich flexibilita, uznání omezenosti politiky a její závislosti na informacích primárně nepolitického charakteru, ať už jde o zdravotnictví a hygienu, nebo smluvní závazky a daňovou reformu. Schopnost uznat závislost na tom, co do politiky nepatří, a přitom se nezávisle a správně politicky rozhodnout, to je základní demokratický talent.

Oběti covidiotů

Dosavadní zkušenosti s covidem jsou toho výmluvnou ukázkou. Rozhodne-li se nějaký vůdce, že covid neexistuje, nebo jde jen o „čínskou chřipku“, kterou není třeba politicky řešit, mohou za to zaplatit životem statisíce spoluobčanů. Takové rozhodnutí je stejně totální jako snaha Číny nebo Ruska vyrobit vlastní vakcínu a strategicky ji rozvážet po celém světě, zatímco domácí populace se k ní nemůže dostat.

Z této „ofenzivy přátelství“ se nakonec stala přehlídka neschopnosti a pokrytectví, protože věda i farmaceutická výroba mají svá vlastní pravidla a racionalitu, která se jen tak nepodřídí nějakému stranickému nebo státnímu úkolu.

Naproti tomu tam, kde mají věda i průmysl svou autonomii, jsme svědky pokusů i omylů, ale také obrovského úspěchu založeného volným potenciálem vědců, technologů, ekonomů či administrativních úředníků.

Hlavní úkol bohatých demokratických zemí proto nyní spočívá v tom, jak co nejúčinněji a spravedlivě distribuovat masově vyráběné vakcíny nejen doma, ale v celém světě, protože globální pandemii nelze řešit jinak než globálními postupy.

Zleva premiér Andrej Babiš, uprostřed Benjamin Netanjahu a Viktor Orbán Foto: Pool, Reuters

Virus není komunistický nebo kapitalistický, pravicový nebo levicový, případně liberální nebo korporativistický. Společnost, která si virus totálně zpolitizuje, nemůže připustit omyl, i když věda je na práci s omylem a možnosti ho prokázat založena. Mají-li dnes čínští vědci politicky zakázáno zkoumat konkrétní hypotézy o vzniku pandemie a ruští vědci se nesmějí vyjadřovat k technologickým problémům s výrobou ruské vakcíny, stali se také obětí covidiotů v čele svých zemí.

Pro ty už potom přesně v duchu omezené politické představivosti nezbývá než vymyslet nějaký konflikt nebo válku, aby se jimi vzedmuté vášně národní hrdosti nevylily z ideologických břehů a neobrátily proti nim.

Chalupářská Arkádie

Rozdíl v politické představě stabilního řádu a společenské představě nahodilého i chaotického vývoje, ze kterého se teprve každý řád může utvářet, dobře ilustrují například nové formy online vzdělávání, rozvoj alternativních uměleckých médií a zábavního průmyslu, ale také změny v soudním řízení nebo sociální péči. Výmluvné jsou v těchto souvislostech rovněž proměny trhu s nemovitostmi. Zatímco luxusní bydlení v centru města náhle zlevnilo, podstatným způsobem vzrostla poptávka po nemovitostech se zahradou nebo rovnou chalupách a rezidencích na venkově.

Do této nahodilé a nepředvídatelné proměny trhu se pochopitelně promítají klasické stereotypy a reakce na podobné epidemické rány. Útěk před nákazou do idyly s dekameronskými příběhy „lidské komedie“ je součástí civilizačního kódu zrovna tak jako vzedmutí charity a pomoc těm, kdo se během pandemie ocitli v ohrožení života či absolutní nouzi.

A tak se lidé v Británii, ve Francii, v Itálii i v Česku a jinde v Evropě stěhují na venkov a pořizují si chalupy v očekávání bukolického života v Arkádii nalezené v tomto stále křehčím, zranitelnějším a chaotičtějším světě. A nenechají se odradit ani varováním před ekonomickými problémy budoucnosti, která bude covidem ještě hodně dlouho zasažena, i když virus tady s námi nejspíš už nebude.

Co to je ovšem za Arkádii, když v ní lidé chtějí být připojeni k internetu, aby si mohli zařídit home office i domácí kino a nechali si do ní kurýrní službou přivážet poslední módu nebo exotické jídlo?

To není prostý život v kraji vzdáleném od zkažené civilizace s její politickou i morální korupcí. Naopak jde o jeden z projevů této civilizace, ze které se od určité míry bohatství můžete vykoupit nákupem chalupy v Českém ráji, apartmánu ve Středomoří nebo hradu na Skotské vysočině.

Z inscenace divadelní hry Toma Stopparda Arkádie Foto: Tomáš Turek, ČTK

Spíše než řecké mytologii s bohem Panem, prostými pastevci a rolníky starostlivě obdělávajícími úrodnou půdu se naše představa Arkádie blíží stejnojmenné hře Toma Stopparda. Ta hra je o chaosu, prostupujícím arkadickou idylu, a o času, který sice máme i k tanci a zábavě, ale jehož smysl nakonec spočívá v tom, že ho „nezbývá“.

Stoppardova Arkádie je komedie plná smutku a obav i tragédie plná směšných absurdit a protikladů, v jejichž skládání, časové i myšlenkové mnohovrstevnosti a syntéze je autor bezkonkurenční mistr. Hlavní hrdinka Thomasina svou mladickou inteligencí uvádí diváky do Newtonových zákonů i kvantové fyziky, algoritmů a teorie chaosu, který je ovšem deterministický, a proto v sobě obsahuje řád i nepředvídatelnost. Stojí tu proti sobě osvícenská představa univerzálního rozumu, který dokáže z deterministických zákonů vesmíru odvodit základní vzorec pro pohyb všech těles, a romantický duch, který si už uvědomuje nepravidelnosti, diskontinuity a entropii vesmíru.

Arkádie je plná chaosu, z něhož vzniká každý řád. Jak ukazuje i Stoppard, v chaosu je řád a řád je současně chaos, takže jde o pochopení toho, že nepředvídatelnost neznamená nutně nahodilost. Tento „deterministický chaos“ má svůj laický a populární obraz například v onom slavném mávnutí motýlích křídel, z něhož se na druhém konci světa stane ničivá vichřice.

Kalkul versus chaos

Rozdíl mezi politickou a sociální imaginací spočívá v tom, že dnešní politika je stále v zajetí racionálního kalkulu, z něhož se kdysi zrodily i klasicistní arkadické zahrady, zatímco sociální teorie naopak pracuje s teorií nahodilosti a chaosu, z něhož se evolucí utvářejí diferencované systémy společnosti.

Představa, že by se chaosu světa dalo vyhnout úprkem do pastorálně klasické jednoduchosti Arkádie, je chybná, protože i v těch nejupravenějších zahradách se symetrickými cestičkami návštěvník narazí na nepravidelnosti a nepředvídatelnosti v podobě zlomených větví, skalních puklin nebo rozvodněného potoku.

Dnešní sociologie se zbavila osvícenského předsudku vědy jako možnosti předvídat a vypočítat budoucnost na základě dostatečných informací. Naopak vychází z toho, že uvnitř společenského uspořádání řádí nepředvídatelný chaos.

Německý sociolog Niklas Luhmann v této souvislosti hovořil o nutnosti jiného, takzvaného sociologického osvícenství, které by nás zbavilo jednoduchých představ o rozumu jako všeorganizujícím principu a definitivní legitimizaci společenského a politického řádu. Společnost se podle něj vyvíjí sama ze sebe, a ne z nějaké abstraktní formule. Proto ji nelze plánovat jako budování státu nebo řídit jako obchodní či výrobní podnik. Její koherence je neodmyslitelná od turbulencí.

Nicolas Poussin: Et in Arcadia ego (Pastýři z Arkádie, 1637–1638) Foto: archiv, Právo

Covid nám tuto základní pravdu jen připomněl, takže bychom ji měli mít na paměti i tehdy, až se budou politici chlubit svými zásluhami, nebo až budou svalovat vlastní viny na druhé. A také bychom měli českým chalupářům, kteří se z někdejších paštikářů na Jadranu stali majiteli klíčů k apartmánům mezi šumícím mořem a svištící dálnicí, připomenout, že i v té jejich digitálně propojené idyle panuje chaos. I v ní se člověk může setkat s covidem nebo narazit na smrt. Zrovna tak jako se to stalo překvapeným pastýřům na Poussinově slavném obraze v okamžiku, kdy objevili náhrobek s vytesanou Vergiliovou větou Et in Arcadia ego – Jsem i v Arkádii. Jejich překvapení doprovází zvídavost, ale ve tváři jednoho z nich se objevuje i lehká melancholie.