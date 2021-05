Davidovy blesky myšlení. Petr Fischer nad knihou Jiřího Davida Vizuály/No exit

Kdyby tehdy měl Petříček po ruce novou knihu Jiřího Davida Vizuály/No exit (Nakladatelství Petr Štengl 2021), bylo by hned na začátku všem jasno. Soubor Davidových „vizuálů“ k esejům pro Salon Práva se trefuje do definičního pole, vymezovaného pracně myslitelovým snažením. Nejde o ilustrace ani o doplňky textů, spíše o pokusy vytvořit další dimenzi myšlení. Možná přesněji: vytvořit vrstvu, jež není oddělená, ale pevně přimknutá k toku myšlenek, jež se mohou či mají vyslovit.

To, co se filosof, osudově zapuštěný do jazyka, snaží složitě vysvětlovat pomocí Benjaminova pojmu konfigurace, který nezapře mysticko-alchymické vlivy, dokáže umělec „šmahem“ předvést a ukázat. Myšlení obrazem je u Jiřího Davida nietzscheovsko-hérakleitovským blýskáním mediálního konfrontéra, co v obrazu rozevírá smysl spočívající v mnohovrstevnatém hledání tohoto smyslu.