Čumík. Sloupek Štefana Švece

Druhý takový člověk je Armin Heinrich. Ten se milionářem nestal, avšak za jediný den (6. srpna 2008) vydělal pěkných pár tisíc dolarů s aplikací I Am Rich (Jsem bohatý). Mohli jste si ji stáhnout do iPhonu za nejvyšší možnou cenu, kterou Apple dovoloval (999 dolarů). Vtip byl v tom, že tahle aplikace neuměla vůbec nic.

Prostě jste ji zaplatili a měli jste v telefonu tlačítko, co vám řeklo, že jste bohatí. Než ji Apple během chvíle zakázal, našli se lidé, které nadchla a chtěli ji v mobilu mít. Pro lepší pocit, na chlubení… to je jedno. Dávala jim, co potřebovali.