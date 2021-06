Čarodějova poslední zpráva. O znalci a příteli hmyzu Marcelu Safírovi

Sám Marcel Safír (1912–1978) prožil za války věci, jaké je těžké si vůbec představit. Narodil se jako maďarský Žid, žil v Podkarpatské Rusi, Němci byl vězněn, mučen, dvakrát odsouzen k smrti, jíž unikl snad zázrakem (napoprvé se popravčí četa rozprchla kvůli protileteckému poplachu, napodruhé byl, prý se slovy „poprava by byla pro Žida příliš lehká smrt“, přidělen k „živým odminovačům“ a cestu minovými poli přežil jako jediný ze svého „trestního batalionu“), po útěku bojoval společně s partyzány a byl těžce raněn. Když v roce 1945 zjistil, že přišel o většinu blízkých (jeho manželka, rodiče a desítky přátel zemřeli v Osvětimi) i o vlast (Podkarpatskou Rus pozřel Sovětský svaz), odjel do dalekých severních Čech. Práci našel v lesním závodě v Jablonci nad Nisou a druhou půlku života věnoval oslavě živého bytí – ač samouk, stal se citlivým pozorovatelem, fotografem a (především) přítelem hmyzu.

Nechce drobné tvory odchytávat a klasifikovat. „Musel bych jich při tom mnoho zabít,“ vysvětluje Marcel Safír neboli Čaroděj v Nevrlého Cestovní zprávě čarodějova učně. „Viděl jsem v životě tolik smrti, že ji pro své uspokojení nebudu podporovat. Bylo by pěkné, znát všechno. Člověk by měl potom nádherný pocit, že mu také všechno náleží.“

Marcel Safír slovem i obrazem zachycuje třeba mateřské hrdinství vosy hrabalky, která uloví nebezpečného pavouka, většího než ona sama, přesně mířeným bodnutím do nervového centra ho umrtví, ale nezabije, a odvleče ho na dvě desítky metrů vzdálené místo, kde ho následně zahrabe do země a naklade na něj své vajíčko – pavouk bude sloužit jako „živá konzerva“ pro jejího potomka.

Safír zachycuje desítky příkladů hmyzího chování, které pokládá ne za pouhý bezduchý instinkt, ale za důvtip a vědomost, zaznamenává schopnost hmyzu poučit se z vlastních chyb, vyzrát na neočekávané překážky (nastražené leckdy zvědavým přítelem Safírem) a duchaplně reagovat na změny situace; jakkoli autor seznává, že plné porozumění drobným šestinožcům je nad jeho možnosti. „Přestože jsem snad mnoho zajímavého z tohoto světa poznal, je to málo. Přímo cítím, jak žalostně málo; ještě méně jsem z něho pochopil. Zdá se mi, že přes veškerou snahu zůstávají nám tyto životy příliš vzdálené – a cizí.“

„Poslední rozloučení na jabloneckém hřbitově se konalo o týden později,“ napíše potom Miloslav Nevrlý v článku, který je zahrnut i v letošním vydání Cestovní zprávy čarodějova učně. „Jako synové po smrti svých otců litují, že se jich nevyptali na víc věcí, i já jsem nevesele přemítal, co všechno jsem se mohl od Marcela Safíra dozvědět a nedozvěděl. Dvanáct let předtím jsem do Cestovní zprávy čarodějova učně napsal, že si umím snadno představit, jak toho starého unaveného muže nesou jeho přátelé ke hrobu. Za rakví kráčejí černé můry, na světlém nebi vosy smuteční taneček zatančí. Nekonečný zástup mravenců. Teď nad hřbitovem přelétala jen podzimní hejna severských kvíčal a zima, kterou Marcel neměl rád, se blížila.“