Bojí se sloni smrti? Rozhovor s biologem Romanem Figurou

Myslím, že taxonomie je do určité míry věcí konsenzu, kolegové taxonomové prominou. Podobnosti i rozdíly člověka a šimpanze bychom mohli vyjmenovávat skoro do nekonečna. Kdyby byli šimpanzi „vědecky“ uvedeni mezi lidi, možná by to pomohlo proti pyšnému přesvědčení o lidské výlučnosti, ale jiné následky by to nejspíš nemělo. Šimpanzům těžko můžete přiřknout plná „lidská práva“, museli by pak také nést zodpovědnost za své chování. Lidoopí práva bychom jim však přiznat měli.