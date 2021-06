Sloupek Štefana Švece: Miluj svého nepřítele

Už dlouho mám podezření, že učení Ježíše Krista má svůj skrytý, boxersko-karatistický význam. Jeden znalec východních bojových umění mě nedávno upozornil, že přikázání Když tě někdo udeří do tváře, nastav mu i druhou je v boji zblízka mimořádně praktické. „Jakmile se šikovně otočíš k soupeři druhou tváří, můžeš ho majznout ze strany, kde to nečeká,“ pravil ten moudrý guru.

Vsadil bych se, že doporučení milovat své nepřátele je z podobně užitečného soudku. Když se vrátím k ateistům, tak jejich přednášky a weby přesvědčují jen přesvědčené. Neznám křesťana, který by po přečtení Dawkinsovy knihy Boží blud udělal „Aha!“ a přestal chodit do kostela. Každý nový veřejný projev Dominika Duky či Petra Piťhy však řadě přemýšlivých katolíků způsobí bolení hlavy a vyvolá v nich uvažování, zda v téhle partě chtějí být.

Trpí-li u nás někdo nechutí k současné vládě Ruska, měl by milovat a podporovat Václava Klause staršího. Jeho doslovné opakování Putinových nadávek vůči Česku, včetně „ratlíka, co doráží na pořádného psa“, odpuzuje už i lidi, co Zemana ještě snesou. Nemusíte být fanda NATO, aby se vám zajedlo radostné třepotání Klausových polobotek, čouhajících z báťuškovy panímandy.

Kdo nemá rád domácí porody, měl by co nejvíce veřejné pozornosti obrátit k aktivistkám, jež vzývají orgasmický porod do lesní studánky. Pro odpůrce vykachlíkovaných porodnic je naopak požehnáním, když se veřejně projeví bodrý porodník staré školy, který by nejradši každou ženu na sále přikurtoval k lůžku a do páteře jí bodnul paralyzér.