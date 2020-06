Reality show na život a na smrt. Tady Vary uvede íránský film Jalda, noc odpuštění

Nastává Jalda, íránský svátek oslavovaný v den zimního slunovratu, kdy je noc nejdelší za celý rok. Do televizního studia právě policejní auto přiváží mladičkou Maryam s pouty na rukou. Bude hlavní hvězdou dalšího dílu reality show íránské televize.

Mayram zabila svého postaršího bohatého manžela Nassera, byla za to odsouzena k smrti oběšením. Její jedinou šancí, jak si zachovat život, je podle íránského práva a náboženských zvyklostí najít odpuštění u nebožtíkovy rodiny, konkrétně Nasserovy dcery z prvního manželství Mony.

Přičemž to má proběhnout za přítomnosti televizních kamer. Zdá se vám to přitažené za vlasy? No podobný pořad se v íránské televizi skutečně vysílá.