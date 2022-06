Už jen desítky hodin zbývají do zahájení 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Pořadatelé v nich dokončují to, co je nutné, aby akce úspěšně proběhla. „Vracíme se ke klasickému ročníku festivalu. Již tím, že začínáme v červenci, a ne jako vloni provizorně v srpnu,“ řekl prezident MFF KV Jiří Bartoška.