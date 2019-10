Sloupek Štefana Švece: Touha po jediném Bohu

Nápad na Gottův státní pohřeb v katedrále si vysloužil kritiku za nevkusnost, zvlášť když Gott nebyl praktikující katolík. Ve skutečnosti je nevkusné spíš přít se o to, kdo si zaslouží jaký funus. Svatovítská katedrála je srdce státu a přinejmenším symbolicky nepatří jen církvi. Představa zpěváka mířícího na Hrad na dělové lafetě s doprovodem vojenské přehlídky je sice úsměvná, ale pořád by šlo o poctu výjimečnému osudu. A když se zamyslíme, každý z nás si vzpomene na další výjimečné lidi, kterým by průvod se špalíry vojsk náležel – i kdyby šlo třeba jen o skvělého učitele fyziky nebo laskavou sestru v nemocnici. Stát bohužel nemá tolik peněz, aby se mohl náležitě rozloučit s každým, kdo by si to zasloužil. Pokud pořádá pohřeb, byť nakonec bez přehlídky, aspoň zpěvákovi, není na tom nic k pohoršení. A jestli se s vlnou státních obřadů sveze i herečka Vlasta Chramostová, tím větší smysl to bude mít.