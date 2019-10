Pořady věnované Gottovi většinou nedosáhly milionu diváků

Pořady věnované Karlu Gottovi měly ve středu sledovanost od 263 000 do 1,2 milionu diváků. Dohromady na třech největších televizních kanálech v hlavním vysílacím čase měly více než 2,1 milionu diváků, vyplývá to z informací televizí. Gott zemřel v úterý před půlnocí ve věku 80 let.