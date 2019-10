Plzeň čeká dilema, jak uctít Karla Gotta

„Návrhů už se sešla celá řada,“ řekl Právu plzeňský primátor Martin Baxa ( ODS ). „K podobným událostem ale myslím náleží střízlivý uvážlivý postoj. Nechceme to řešit kvapně, spíše až v řádu měsíců,“ uvedl Baxa a vyloučil, že by o nějakém konkrétním podnětu rozhodovalo už říjnové zastupitelstvo.

„Vyčkáme nějakou dobu, prodiskutujeme to, a až se na něčem shodneme, budeme kontaktovat rodinu,“ poznamenal Baxa. Pro jaký návrh by byl osobně, neprozradil. „Nějakou preferenci ale mám.“

Obzvláště agilní jsou v tomto směru sociální demokraté. Už 3. října nadhodili, že by se po Karlu Gottovi mohlo jmenovat Nové divadlo, ve středu 9. října oznámili, že by zpěvákovo jméno mohl nést lochotínský amfiteátr a divadlo by pro změnu nazvali po Miroslavu Horníčkovi.